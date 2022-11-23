Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Lige verilen Dünya Kupası arasında 8 gün izin yapan Trabzonspor, antrenmanlara yeniden başladı. Bordo mavililer, hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Takımımız hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Takımımız hazırlıklarına 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.