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Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Lige verilen Dünya Kupası arasında 8 gün izin yapan Trabzonspor, antrenmanlara yeniden başladı. Bordo mavililer, hazırlıklarını bugün 11.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:01
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Lige verilen Dünya Kupası arasında 8 gün izin yapan Trabzonspor, antrenmanlara yeniden başladı. Bordo mavililer, hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Takımımız hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Takımımız hazırlıklarına 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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