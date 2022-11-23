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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Nino harekatı! Fenerbahçe'nin de listesinde

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fırtına, Abdullah Avcı'nın istediği isimlere yöneldi. Brezilya basını, Karadeniz devinin 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper için Fluminense kulübü ile temaslara başlayacağını duyurdu. F.Bahçe'nin de Nino ile ilgilendiği dile getirildi. Transferin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Devre arası transferleri için çalışmalara başlayan son şampiyon Trabzonspor için hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

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Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Bu kez de Brezilya basını Karadeniz devi ile ilgili bir haberi duyurdu.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Habere göre, Trabzonspor'da scout ekibinden bir yetkili yaklaşık 2 hafta boyunca Brezilya'da kaldı ve birçok maç takip etti.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Scout ekibindeki yetkilinin özellikle genç isimler üzerinde durduğu öğrenilirken, ismi birçok kulüple anılan Fluminense'nin kaptanı Nino için de çok olumlu referanslar alındı.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin önündeki en büyük engel.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

1.1 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Basına göre, Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de 25 yaşındaki sağ ayaklı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Ancak Fluminense yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Lance'nin haberine göre Fırtına, performansıyla dikkat çeken Nino için teklif hazırlığına başladı.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Resmi bir temas henüz sağlanmadı.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Ancak kısa süre içerisinde Trabzonspor'un Fluminense ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

25 yaşındaki stoper, Criciuma takımından 1.1 milyon euro bonservis bedeli ile Fluminense'nin kadrosuna katılmıştı.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE TANK GİBİ

Nino genç yaşında kaptanlık pazubandı taktı.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Ayrıca 6 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Trabzonspor'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde

Kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan, kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun kulübü ile sözleşmesi 2024'te bitecek

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