Kartal 22 puan geride

G.SARAY 6. BİTİRMİŞTİ

2018-2019 sezonunda ipi göğüsleyen Galatasaray, sonraki sene 13. maçların ardından lider Sivas'ın 7 puan gerisinde kalmıştı. Sezonu da şampiyon Başakşehir'in 13 puan arkasında 6. olarak tamamlayabilmiş ve büyük bir düşüş yaşamıştı.

YILDIZLAR ETKİSİZ

Karadeniz devi, Dünya Kupası arasına kadar Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez gibi yıldızlarından verim alamadı. Trabzonspor'da, sonuçlardan çok oynanan futbol eleştirilirken, tek çare 1.5 aylık Dünya Kupası arası olarak görülüyor.

BERABERLİK TAKIMI

13 haftalık periyotta 6 galibiyeti bulunan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmada beraberlikle yetindi. Bu beraberliklerin 4'ü, son 5 haftada geldi. 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Önceki gün çalışmalarına başlayan Fırtına, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda dinamik ısınma, denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Fırtına haftaya Antalya'da.

DEFANSTA KRİZ VAR

Karadeniz devi, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 4 maçta da kalesinde gol gördü. Söz konusu periyotta 7 kez geçit verdi. Dış sahada oynadığı 7 maçta toplam 12 gol yedi. Trabzonspor evinde ise rakiplerine sadece 4 gol izni verdi.