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Fırtına koruyamıyor!

Trabzonspor, öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarındaki kayıpları yaşamasaydı şu an lider Fenerbahçe ile puanları eşitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fırtına koruyamıyor!

Fırtına bu sezon özellikle son 5 maçın 4'ünde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı. Son hafta maçlarında lider F.Bahçe, Giresunspor'a kaybederken; üst sıradaki Başakşehir de Galatasaray'a farklı yenildi. Trabzonspor, özellikle öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarındaki kayıpları bu süreçte daha çok aradı. Bordo-mavililer, söz konusu üç maçta skoru koruyabilseydi şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanla zirvede yer alacaktı.

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