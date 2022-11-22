Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Bordo mavili ekipte 8 günlük Dünya Kupası izni sona erdi...
Bordo mavili ekipte 8 günlük Dünya Kupası izni sona erdi...
Kupa sonrası için hazırlıklar dün başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan oyuncular ilk çalışmayı gerçekleştirdi.
Eksikler nedeniyle altyapıdan birçok oyuncu da antrenmana dahil edildi.
Hazırlıklarını 7 gün boyunca Trabzon'da sürdürecek olan Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta kamp için Antalya'ya gidecek...
Belek ilçesinde 11 gün devam edecek kampta ligin ikinci yarısı için sıkı bir tempoya girilecek.
DJANINY SIKINTISI
Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny Semedo'nun adı geçiyor.
Yeşil Burun Adalı oyuncu, El İttifak'ın radarında.
Ancak şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Menajerlerin, bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.
Yönetim, Djaniny için talep edilecek rakam henüz belirlemedi.
Ancak kontenjanda yer açılması için uygun şartlar oluşturmaya çalışılacak.