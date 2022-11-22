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Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Trabzonspor'da 8 günlük Dünya Kupası izni sona erdi. Bordo mavililer çalışmalarına start verirken, transfer için de girişimler devam ediyordu. Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny Semedo'nun adı geçiyor. Ancak Fırtına'nın golcü oyuncusuna beklenen teklif gelmedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:17
Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Bordo mavili ekipte 8 günlük Dünya Kupası izni sona erdi...

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Kupa sonrası için hazırlıklar dün başladı.

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan oyuncular ilk çalışmayı gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Eksikler nedeniyle altyapıdan birçok oyuncu da antrenmana dahil edildi.

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Hazırlıklarını 7 gün boyunca Trabzon'da sürdürecek olan Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta kamp için Antalya'ya gidecek...

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Belek ilçesinde 11 gün devam edecek kampta ligin ikinci yarısı için sıkı bir tempoya girilecek.

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

DJANINY SIKINTISI

Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny Semedo'nun adı geçiyor.

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Yeşil Burun Adalı oyuncu, El İttifak'ın radarında.

Trabzonspor'da Djaniny'ye teklif gelmedi!

Ancak şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Menajerlerin, bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.

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