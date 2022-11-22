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TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada soluğu İspanya'da aldı. Burada futbol okullarını ziyaret ederek minik futbolcularla bir araya gelen deneyimli futbolcu, İspanya basınında kendisiyle ilgili çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:11
TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir kadroyla giriş yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Fırtına'nın en çok konuşulan transferlerinden biri Marc Bartra oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Barcelona ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin formasını da giyen İspanyol stoper, yaz transfer döneminde Real Betis'ten Trabzonspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Bordo-mavililer, Bartra transferi için İspanyol ekibine 1.25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Real Betis'ten sezon başında transfer edilen Marc Bartra, arada soluğu İspanya'da aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Eski arkadaşlarıyla buluşan 31 yaşındaki savunmacı, futbol okullarını ziyaret ederek minik futbolcularla bir araya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Neşeli ve moralli görülen Bartra, İspanya basınında hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de olumsuz mesaj verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Tecrübeli oyuncu, Trabzon'da bulunmaktan ve bordo-mavili formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

MARC BARTRA KİMDİR?

Tam adı Marc Bartra Aregall olan futbolcu, 15 Ocak 1991'de İspanya'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

El Vendrell ve Espanyol altyapılarında forma giyen İspanyol stoper, 2022 yılında Barcelona altyapısına transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

2012 yılında Katalan ekibinde A takıma yükseleyen Bartra, 4 yıl Barcelona forması giydikten sonra 2016'da Borussia Dortmund'a gönderildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Bundesliga ekibinde 1.5 sezon geçiren deneyimli savunma oyuncusu, Ocak 2018'de Real Betis ile sözleşme imzalayarak İspanya'ya döndü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

4.5 sezon boyunca Real Betis'te forma giyen Marc Bartra, sezon başında Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Bu sezon bordo-mavili formayla 19 maça çıkan İspanyol futbolcu, 1 gol kaydetti.

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