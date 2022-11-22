TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir kadroyla giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir kadroyla giriş yaptı.
Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Fırtına'nın en çok konuşulan transferlerinden biri Marc Bartra oldu.
Barcelona ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin formasını da giyen İspanyol stoper, yaz transfer döneminde Real Betis'ten Trabzonspor'a transfer oldu.
Bordo-mavililer, Bartra transferi için İspanyol ekibine 1.25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Real Betis'ten sezon başında transfer edilen Marc Bartra, arada soluğu İspanya'da aldı.
Eski arkadaşlarıyla buluşan 31 yaşındaki savunmacı, futbol okullarını ziyaret ederek minik futbolcularla bir araya geldi.
Neşeli ve moralli görülen Bartra, İspanya basınında hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de olumsuz mesaj verdi.
Tecrübeli oyuncu, Trabzon'da bulunmaktan ve bordo-mavili formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
MARC BARTRA KİMDİR?
Tam adı Marc Bartra Aregall olan futbolcu, 15 Ocak 1991'de İspanya'da dünyaya geldi.
El Vendrell ve Espanyol altyapılarında forma giyen İspanyol stoper, 2022 yılında Barcelona altyapısına transfer oldu.
2012 yılında Katalan ekibinde A takıma yükseleyen Bartra, 4 yıl Barcelona forması giydikten sonra 2016'da Borussia Dortmund'a gönderildi.
Bundesliga ekibinde 1.5 sezon geçiren deneyimli savunma oyuncusu, Ocak 2018'de Real Betis ile sözleşme imzalayarak İspanya'ya döndü.
4.5 sezon boyunca Real Betis'te forma giyen Marc Bartra, sezon başında Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon bordo-mavili formayla 19 maça çıkan İspanyol futbolcu, 1 gol kaydetti.