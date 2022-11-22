Teröre lanet

Terör örgütünün Gaziantep'e yaptığı roket saldırısına Trabzonspor'dan kınama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hain terör saldırısını lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Terör örgütünün Gaziantep'e yaptığı roket saldırısına Trabzonspor'dan kınama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hain terör saldırısını lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.