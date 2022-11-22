Jens Larsen sahne alıyor

Udinese'den transfer edilen Jens Stryger Larsen, Dünya Kupası'nda bugün sahne alıyor... 31 yaşındaki sağ bek, Danimarka'nın Tunus ile oynayacağı karşılaşmada görev bekleyecek. 16.00'daki mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak. Larsen'in 49 kez giydiği Danimarka Milli Takımı forması ile 3 golü var.
Brondby pusuda
Danimarka basını, Jens Larsen'in ülkesine geri dönebileceği yönündeki iddialarına devam ediyor... Brondby'nin Dünya Kupası'ndan sonra Larsen için resmi teklif yapabileceği ifade edildi. Larsen'in kupadaki performansı piyasa değerini de etkileyecek.