Haberler Trabzonspor Fırtına yeniden start aldı

Fırtına yeniden start aldı

Bordo mavili ekipte 8 günlük Dünya Kupası izni sona erdi... Kupa sonrası için hazırlıklar dün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan oyuncular ilk çalışmayı gerçekleştirdi. Eksikler nedeniyle altyapıdan birçok oyuncu da antrenmana dahil edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Fırtına yeniden start aldı

Bordo mavili ekipte 8 günlük Dünya Kupası izni sona erdi... Kupa sonrası için hazırlıklar dün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan oyuncular ilk çalışmayı gerçekleştirdi. Eksikler nedeniyle altyapıdan birçok oyuncu da antrenmana dahil edildi.

Haftaya Antalya'ya

Hazırlıklarını 7 gün boyunca Trabzon'da sürdürecek olan Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta kamp için Antalya'ya gidecek... Belek ilçesinde 11 gün devam edecek kampta ligin ikinci yarısı için sıkı bir tempoya girilecek.

Milliler gecikecek

Milli takım kamplarına giden kaptan Uğurcan, Umut, Eren, Hamsik, Trezeguet, Siopis ve Gbamin arkadaşlarından az izin yaptıkları için çalışmalara gecikmeli katılacak. Dünya Kupası'nda olan Larsen ile Maxi Gomez ise kupa sonrası dönecekler.

Hull City ve Paşa ile maç

Bordo mavili takımın hazırlık maçı programı netleşmeye başladı... Fırtına, Antalya kampında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile özel bir maç yapacak. Karşılaşmanın tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek... 10 Aralık'ta ise Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelinecek. Bu mücadele Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor son olarak 2009 senesinde Kocaeli'nde sahaya çıkmış ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti...

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