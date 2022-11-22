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Bakasetas durmuyor

Trabzonspor’un 9 gol+7 asist ile bu sezon en skorer ismi olan Bakasetas, milli takımda oynadığı son 2 maçta da ağları sarstı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Bakasetas durmuyor

Geçen sezonun ikinci yarısında ara verdiği skorer kimliğine bu sezon geri dönen Anastasios Bakasetas, gollerine milli takımda da devam ediyor... Bordo-mavili oyuncu, Yunanistan'ın deplasmanda Macaristan'a 2-1 yenildiği hazırlık maçında penaltıdan Komşu'nun tek sayısını kaydetti. Ulusal formayı giydiği son üç karşılaşmada 2 gol+1 asistlik katkı sağlayan 'Çilingir' lakaplı yıldız, milli takımda 53 maçta 10 gol+7 asiste ulaştı. Bakasetas, 9 gol+7 asist ile Trabzonspor'un bu sezon skora en çok katkı yapan ismi konumunda... Yunan basını da Anastasios'un golcü özelliğini haber yaptı. 29 yaşındaki maestronun, Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk sonrası kariyerinde çok daha önemli başarılara imza atma yolunda olduğu vurgulandı...

Macaristan'a penaltıdan golünü attı, ancak yenilgiyi önleyemedi.

ENIS BARDHI DE ATTI

Enis Bardhi de ülkesi Kuzey Makedonya'nın Azerbaycan ile karşılaştığı mücadelede penaltı golü attı. O da Bakasetas ile aynı kaderi paylaştı. Makedonya'da oynanan özel maçı Azerbaycan 3-1 kazandı. Bardhi alt kategoriler dahil milli takımda 13 gole imza attı.

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