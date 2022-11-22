Aboubakar renk vermedi

Trabzonspor ile anılan Vincent Aboubakar, Türkiye'ye döneceği iddiaları hakkında yorum yapmadı... Kamerun Milli Takımı'yla Dünya Kupası için Katar'da bulunan yıldız golcü, "Burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Atmosfer harika. Uyumlu bir oyuncu grubumuz var. Sahada konuşacağız" derken, Türkiye'ye transferi ile ilgili soruya karşılık bunun yeri ve zamanı olmadığını söyledi. 30 yaşındaki Aboubakar'ın Al Nassr ile 1.5 yıl daha kontratı var.

Aboubakar, Suudi Ligi'nde bu sezon 8 maçta 2 gol kaydetti.