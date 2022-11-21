Marek Hamsik milli takıma veda etti

2022 Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerden birisi olan Slovakya, hazırlık maçında Güney Amerika temsilcisi Şili ile karşı karşıya geldi.



Liglere verilen milli aranın ardından ilk hazırlık maçında Karadağ'la 2-2 berabere kalan Slovakya, ikinci hazırlık maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Golsüz geçilen ilk yarının ardından iki ekip de ikinci yarıda skor bulamazken mücadele 0-0 sona erdi.



Şili karşısında Slovakya Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Marek Hamsik ise milli takım formasıyla son kez sahaya çıktı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hamsik, "Ülkemi temsil etmek her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık oldu." ifadelerini kullandı.