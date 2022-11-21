Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Çok iyi bir takımız!

Abdullah Avcı: Çok iyi bir takımız!

Trabzonspor, Dünya Kupası sonrası yeni bir başlangıç yapmak ve aynı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Süper Lig'e damgasını vurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun erken olarak nitelendirilebilecek ikinci yarısına damga vurmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:06
Abdullah Avcı: Çok iyi bir takımız!
Dünya Kupası arasına istediği yerde giremeyen Trabzonspor'da takıma verilen 8 günlük izin bugün sona eriyor.

Bordo-Mavililer saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ara dönemdeki hazırlıklarına başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılacak olan ve 7 gün boyunca Trabzon'da yapılacak olan çalışmalarda milli takım kamplarına giden oyuncuların dışındaki tüm futbolcular katılacak.

"ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Trabzonspor, Dünya Kupası sonrası yeni bir başlangıç yapmak ve aynı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Süper Lig'e damgasını vurmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun erken olarak nitelendirilebilecek ikinci yarısına damga vurmak istediklerini belirterek, "Gerekli özeleştirilerimizi yaptık. Hazırlıklarımızı, planlarımızı ve projelerimizi sahaya yansıtacağız. Bu aradan sonra çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz ve çok da iyi bir takımız. Geçen sene şampiyonluğa ulaştık ancak bu sezon çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde çok daha farklı şeyler yapabileceğiz" ifadesini kullandı.

ÖNCE BİREYSEL

Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, lige verilen arada öncelikle futbolcuların bireysel performanslarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu alanda birçok çalışma yapılacağı öğrenildi.

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