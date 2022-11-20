Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da hedef, üst üste ikinci sezonda da ipi göğüslemek.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da hedef, üst üste ikinci sezonda da ipi göğüslemek.
Ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen bordo mavililer, golcülerinden istediği verimi alamadı.
Fırtına'da Maxi Gomez 1, Umut Bozok ise 2 gol atabildi.
ABOUBAKAR HAMLESİ!
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası kazanan Aboubakar Dünya Kupası'nda bulunuyor.
İşte Arap basınına yansıyan o haber