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Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Forvetleri Maxi Gomez ve Umut Bozok'tan istediği katkıyı alamayan Fırtına, rotayı golcü transferine çevirdi. Arap basını bordo mavililerin Aboubakar ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:34
Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi!

ABOUBAKAR HAMLESİ!

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Aboubakar için soruşturma yapıldı.

Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi!

Arabistan basını, kulübünde mutsuz olan yıldız golcünün Türkiye'ye gidebileceğini yazdı.

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