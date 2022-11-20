Serkan ocakta hazır

Menisküs ameliyatı olan Serkan Asan ocak ayında sahalara dönebilecek. Çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan ve ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi ise nisan ayı olarak planlanıyor.
Menisküs ameliyatı olan Serkan Asan ocak ayında sahalara dönebilecek. Çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan ve ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi ise nisan ayı olarak planlanıyor.