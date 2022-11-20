Haberler Trabzonspor Serkan ocakta hazır

Serkan ocakta hazır

Menisküs ameliyatı olan Serkan Asan ocak ayında sahalara dönebilecek. Çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan ve ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi ise nisan ayı olarak planlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Serkan ocakta hazır
Menisküs ameliyatı olan Serkan Asan ocak ayında sahalara dönebilecek. Çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan ve ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi ise nisan ayı olarak planlanıyor.
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