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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Son olarak futbolcunun formasını terlettiği Dnipro yetkililerinin bordo mavililerle oyuncunun transferi konusunda sıcak temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Son şampiyon Trabzonspor da bu kulüplerin başında geliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Fırtına, önceliği iç transfere vermiş, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzatmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Artık sıra dış takviyelere geldi ve Karadeniz devinin listesi uzun.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı forvet adayı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

DNIPRO'DAN AYRILACAK

1.89 boyunda olan Dovbyk, sezon başında da istenmiş ama alınamamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dovbyk, Dnipro'nun yeni teklifini kabul etmedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Bunun üzerine Ukrayna kulübünün, Trabzonspor'a haber göndererek, "Dovbyk'i hâlâ istiyor musunuz. Gelin görüşelim" haberi gönderdiği öne sürülüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüken Dovbyk'in ayrılmak istemesi bordo-mavili yöneticilerin elini güçlendiriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

25 yaşındaki Ukraynalı yıldız çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Ana mevkisi santrafor olan futbolcu sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Bu anlamda futbolcunun transferine Abdullah Avcı oldukça önem veriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmeleri taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda.

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