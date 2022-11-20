TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Artem Dovbyk transferinde heyecanlandıran gelişme!

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı.
Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı.
Son şampiyon Trabzonspor da bu kulüplerin başında geliyor.
Fırtına, önceliği iç transfere vermiş, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzatmıştı.
Artık sıra dış takviyelere geldi ve Karadeniz devinin listesi uzun.
Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı forvet adayı.
Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı.
DNIPRO'DAN AYRILACAK
1.89 boyunda olan Dovbyk, sezon başında da istenmiş ama alınamamıştı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dovbyk, Dnipro'nun yeni teklifini kabul etmedi.
Bunun üzerine Ukrayna kulübünün, Trabzonspor'a haber göndererek, "Dovbyk'i hâlâ istiyor musunuz. Gelin görüşelim" haberi gönderdiği öne sürülüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor.
Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüken Dovbyk'in ayrılmak istemesi bordo-mavili yöneticilerin elini güçlendiriyor.
25 yaşındaki Ukraynalı yıldız çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim.
Ana mevkisi santrafor olan futbolcu sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Bu anlamda futbolcunun transferine Abdullah Avcı oldukça önem veriyor.
Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmeleri taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda.