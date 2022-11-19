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Yükseliş planı

Avcı, birçok kez işaret ettiği ara kamp döneminde 4 ana madde üzerine yoğunlaşacak. Tecrübeli hoca, kupa arası sonrası çok daha etkin bir takım planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Yükseliş planı

Süper Lig'de 14 haftalık periyotta performansı istenen seviyede olmayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da öz eleştiri yaparak, kasım ayında birçok şeyin değişeceğini ifade etmişti. Peki, tecrübeli hocanın birçok kez üstüne basa basa vurguladığı Dünya Kupası arasında neler değişecek? İşte tüm detaylar:


GEÇMİŞE DÖNÜK ANALİZ
Son şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takıma 8 gün izin verdi ancak yardımcılarından ve özellikle de analiz ekibinden bugüne kadar oynanan maçlarda yapılan bariz hatalar, uygulama eksiklikleri, taktik sistem dışındaki hareketler ve bireysel performanslarla ilgili analiz istedi. Avcı, Antalya kampında tüm bunları oyunculara hem görsel hem uygulamalı olarak aktaracak.


OYUN PLANI DEĞİŞECEK
Bugüne kadar oyun planından çok fazla taviz vermeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası öncesi ise bu sistemin değişeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Kariyerinin büyük bir bölümünde pas oyunu üzerinde duran tecrübeli teknik direktörün yeni oyun planında daha agresif, daha baskıcı ve dik oynayan bir takım oluşturma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

PERFORMANSLAR ARTACAK
İlk 14 haftada çeşitli nedenlerden dolayı çok fazla süre alamayan Hüseyin Türkmen, Doğucan, Kerem Şen, Naci Ünüvar, Lahtimi ve Djaniny gibi oyuncuların yanı sıra performans olarak beklentilerin uzağında kalan isimlere özel bir program uygulanacak. Avcı, bu isimlerin daha etkin hale gelmesi ile rekabetin artacağını ve bazı oyuncuların artık takımın vazgeçilmezleri arasına gireceğini hesaplıyor.


KANATLAR COŞACAK
Geride kalan dönem içerisinde Trezeguet dışında aktif bir kanat oyuncusunun sürekli forma giymemesi nedeniyle kanatlardan istenen verim alınamamıştı. Avcı'nın kamp dönemi içerisinde Visca'nın da geri dönecek olması nedeniyle bu kez her iki kanadı da aktif kullanmayı düşündüğü ve özellikle Trezeguet ve Visca'dan daha fazla sorumluluk almalarını isteyeceği dile getirildi.

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