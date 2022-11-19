Haberler Trabzonspor Visca’ya durmak yok!

Visca’ya durmak yok!

Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Edin Visca, bireysel idmanlarına devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Visca’ya durmak yok!

Arkadaşları izinli olmasına rağmen fiziksel anlamda açığını kapatmak için çalışmalarını sürdüren Bosnalı sağ kanat, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönecek. 2. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Visca'nın dönüşü Fırtına'nın hücum gücünü artıracak.

GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS
22 maçlık periyotta az süre alan Doğucan Haspolat, Lahtimi ve Naci Ünüvar, Dünya Kupası arasında Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi hedefliyor. Ayrıca Taha Altıkardeş, Kerem Şen gibi isimler de hazırlık maçlarında fırsatı değerlendirmek istiyor. Abdullah hoca, Lahtimi- Naci daha fazla forma şansı vermeyi düşünüyor.


Eren Elmalı yorulmuyor
Dünya Kupası arasına kadar toplam 22 resmi maç oynayan Trabzonspor'da, 4 oyuncu 21 karşılaşmada forma giydi. En çok süre alan isim bin 817 dakika ile Eren Elmalı oldu. Onu bin 739 dakikayla sağ bek Larsen takip etti. Trezeguet ise bin 699 dakika sahada kaldı. Kaptan Uğurcan 19 maçta, bin 710 dakika görev aldı. Avcı'nın vazgeçemediği diğer isimler sırasıyla Bartra, Bakasetas ve Hugo...

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