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Richard Hamsik'ten Trabzonspor açıklaması!

Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, Slovakya Milli Takımı'na veda etmeye hazırlanan oğlunun durumuna ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu. Richard Hamsik, "Trabzonspor da zihniyet olarak Napoli'ye benziyor. Oraya transfer olduğunda, bazıları sadece para için geldiğini söyledi. Bir ay içinde performanslarıyla onları yalanladı." diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:52
Richard Hamsik'ten Trabzonspor açıklaması!

Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, Slovak basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile ilgili de konuşan Richard Hamsik, "Her gün iletişim halinde olduğumuz için ne düşündüğünü biliyorum. Yavaş yavaş futbolun sonuna geliyor. Trabzonspor'da gerçekten iyiydi ve yaşın onu durduramayacağını gösterdi. Ancak geçen sezon bünyesi onu zor durumda bıraktı. Uzun süreli baldır sakatlığı ve milli takım maçları onu alt üst etti. Milli formayı çok seviyor ama zamanın geldiğine inanıyor" dedi.

"ZİHNİYET OLARAK BENZİYOR"

Napoli'nin Marek Hamsik için önemine dikkat çeken baba Hamsik, "Brescia'dan Napoli'ye gittiğinde, birkaç kişi ona orada onu neyin beklediğini söyledi. Farkında değil gibiydi ama ilk basın toplantısında otelin önünde üç bin kişi onu beklerken nereye geldiğini fark etti. Napoli'yi ya seversin ya da ondan kaçarsın. Bugün Marek için ikinci bir ev. Oradaki insanlar onu seviyor. Trabzonspor da zihniyet olarak Napoli'ye benziyor. Oraya transfer olduğunda, bazıları sadece para için geldiğini söyledi. Bir ay içinde performanslarıyla onları yalanladı." diye konuştu.

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