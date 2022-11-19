Dovbyk bombası

Trabzonspor kulübü forvet hattını, Alexander Sörloth etkisi yaratacak bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu dönem forvetlerinden verim alamayan Karadeniz devi, büyük bombayı patlatmak istiyor. Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı adayı. Sezon başında da gündeme gelen ancak transferi son anda yatan 25 yaşındaki süper yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı. 1.89 boyunda olan Dovbyk, Dnipro'dan sezon başında da istenmiş ama alınamamıştı.



FIRTINA KOPACAK

Bordo-mavililer, Ukraynalı yıldızı ocakta Trabzonspor'a getirmeye kararlı. Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Kurmayların bu parayı ödemeye hazır oldukları öğrenilirken, Gomez'in Celta Vigo'ya, Djaniny'nin ise Arabistan ekibi El İttifak'a gitme ihtimallerinin yüksek olması Dovbyk transferini zorunlu kılıyor. Her iki oyuncudan gelecek paralar da yine Dovbyk'in bonservisinde kullanılacak. Dnipro'da bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki Ukraynalı 14 gol attı, 4 asist yaptı.



DNİPRO İLE DEVAM ETMEYECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Artem Dovbyk, Dnipro'nun yeni teklifini kabul etmedi. Takımından ayrılacak olan Dovbyk için Trabzonspor pusuda bekliyor.