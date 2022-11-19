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Büyük bir fırsat kaçtı

Trabzonspor, öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarındaki kayıpları yaşamasaydı şu an lider Fenerbahçe ile puanları eşitti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Büyük bir fırsat kaçtı

Fırtına, bu sezon özellikle son 5 maçın 4'ünde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı. Son hafta maçlarında lider F.Bahçe, Giresunspor'a kaybederken; üst sıradaki Başakşehir de Galatasaray'a farklı yenildi. Trabzonspor, özellikle öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarındaki kayıpları bu süreçte daha çok aradı. Bordo-mavililer, söz konusu üç maçta skoru koruyabilseydi şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanla zirvede yer alacaktı.

BERABERLİKLERİN TAKIMI

13 haftalık periyotta 6 galibiyeti bulunan Fırtına, 5 karşılaşmada beraberlikle yetindi. Bu beraberliklerin 4'ü, son 5 haftada geldi. 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzon, bu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.


ŞAMPİYONLUK STRESİ
Önceki sezonlarda da benzer tablolar vardı. 2014-2015'in şampiyonu Galatasaray, sonraki sene Beşiktaş'ın 28 puan arkasında kaldı. 2015-16 ve 2016-17'de üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan Kartal, 2017-18 sezonunda ligi 4. bitirdi.


SAVUNMA SIKINTISI
Geçtiğimiz sezon takım savunmasındaki başarısıyla fark yaratan Trabzonspor, bu kez defansta sıkıntı çekiyor. Fırtına, son 4 maçın sadece 1'inde kalesini kapatırken, diğer 3 karşılaşmada 5 gol yedi.


G.SARAY 6. OLMUŞTU
2018-19'da ipi göğüsleyen Galatasaray, sonraki sene 13. maçların ardından lider Sivas'ın 7 puan gerisinde kalmıştı. Sezonu da şampiyon Başakşehir'in 13 puan arkasında 6. olarak tamamlayabilmiş ve büyük bir düşüş yaşamıştı.


KARTAL 22 PUAN GERİDE
Başakşehir, şampiyonluk sonrası 13. haftada lider Alanya'nın 11 puan gerisinde bulunurken, sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 36 puan arkasında 12. sırada bitirdi. Beşiktaş ise geçen sezon şampiyon olan Fırtına'dan tam 22 puan fark yiyerek 6. olabildi.


SENARYO DEĞİŞMİYOR
Geçtiğimiz yıl 9. haftada liderlik koltuğuna oturan ve şampiyon olan Fırtına, bu sene inişli çıkışlı performans sergiliyor. Lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor'la benzer senaryoyu, diğer 3 şampiyon da yaşamıştı.

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