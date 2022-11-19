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Fırtına için Aboubakar iddiası!

Transfer sezonu başlamadı ama Trabzonspor ile ilgili bomba iddialar art arda geliyor. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetim Kamerunlu golcü için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Fırtına için Aboubakar iddiası!

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Transfer sezonu başlamadı ama Trabzonspor ile ilgili bomba iddialar art arda geliyor. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetim Kamerunlu golcü için harekete geçti.

Goal.com Suudi Arabistan'dan Tamer Ebou Sido, "Yaklaşan kış transfer pazarında Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Son şampiyon Trabzonspor ve Adana Demirspor Kamerunlu golcü ile ilgileniyor" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI

Beşiktaş ile çıktığı 67 maçta 35 gol atan Aboubakar, 9 da asist laptı. Kamerun Milli Takımı formasını 89 kez giyen ve fileleri sarsan 30 yaşındaki forvetin kulübü Al-Nassr ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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