Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle milli ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı.
Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle milli ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı.
Son şampiyon Trabzonspor da bu takımların başında geliyor.
Performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Fırtına, önceliği iç transfere vermişti.
Bordo mavililer Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzattı.
Trabzonspor, forvet takviyesi için de kolları sıvadı.
Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.
ARTEM DOVBYK UZATMIYOR...
Geçen sezondan beri Trabzonspor'un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro'da etkili futbolunu sürdürüyor.
25 yaşındaki forvet, çıktığı toplam 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti.
Ancak Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro'nun teklifini kabul etmedi.
Kulübüyle mukavelesi 2023'ün aralık ayında sona erecek.
A Haber'e göre Dovbyk, bazı İtalyan takımlarının da radarında bulunuyor.