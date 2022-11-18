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Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Trabzonspor, forvet takviyesi için de kolları sıvadı. Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:23
Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle milli ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Son şampiyon Trabzonspor da bu takımların başında geliyor.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Fırtına, önceliği iç transfere vermişti.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Bordo mavililer Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzattı.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Trabzonspor, forvet takviyesi için de kolları sıvadı.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

ARTEM DOVBYK UZATMIYOR...

Geçen sezondan beri Trabzonspor'un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro'da etkili futbolunu sürdürüyor.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

25 yaşındaki forvet, çıktığı toplam 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Ancak Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro'nun teklifini kabul etmedi.

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