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Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Marek Hamsik, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Yakında 36 yaşına gireceğini söyleyen Slovak yıldız, futbolu nerede bırakmak istediğini de söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...

Napoli'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Hamsik, uzun bir yol olduğunu ancak Napoli'nin avantajlı konumda olduğunu belirtti.

Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...

Maviler'in Şampiyonlar Ligi kurası hakkında da konuşan Hamsik, tur için Napoli'yi avantajlı gördüğünü ancak Frankfurt'un dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyledi.

Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...

Napoli'ye dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuşan Hamsik, "Yakında 36 yaşına gireceğim. Futbola veda yaklaşıyor. Napoli'de futbola veda partisi yapmak istiyorum." dedi.

Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...

Hamsik röportajını, "Napoli bu sezon ligi kazanabilir. Bu yaz İtalya'ya gelip tüm şehirle birlikte bunu kutlamayı umuyorum." sözleriyle tamamladı.

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