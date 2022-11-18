Haberler Trabzonspor İki imza birden

İki imza birden

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür Ve Hüseyin Türkmen ile sözleşme uzattı. Mukavelesi 2027’ye kadar uzatılan 23 yaşındaki 10 numara yıllık 20 milyon TL alacak. 24 yaşındaki stoper Türkmen’e ise 9 milyon TL ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
İki imza birden

Trabzonspor'da iç transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bordomavililer eylül ayında Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme uzatmıştı. Fırtına bu kez de 24 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen ile 23 yaşındaki 10 numara Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini yeniledi. Karadeniz devinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ömür ile Türkmen'in sözleşmelerinin mali şartları yenilenerek 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldı. YENI sözleşmeye göre Ömür'e, 2022- 23 sezonunda 20 milyon TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise Ömür'e, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış yüzde 30'dan fazla olmayacak. Türkmen'e ise 2022-23 sezonunda 9 milyon TL garanti ücret ödenecek. Türkmen'e sonraki sezonlarda ise TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olamayacak.

Trabzonspor ile 174 maça çıkan Ömür, 23 gol atarken, 27 de asist yaptı. 10 kez de A Milli Takım'ın formasını giydi.

Ömür, bu sezon Trabzon formasıyla 21 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki orta saha, 1043 dakikada 1 gol ve 1 asist üretti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordomavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti.

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor forması ile toplam 97 maça çıktı. 1 gol attı ve 5 de asist üretti.

DİĞER
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı hem işini hem kendini değiştirdi! 40 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti!
Darphane! Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı
Stopere İtalyan yıldız!
Fenerbahçe Mert Müldür için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa'dan dev kazanç! Fırtına kasasını doldurdu
Fikstür avantajı
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Almanya 13 bin Euro maaşla çalışacak Türk işçi arıyor!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..." Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..." 07:38
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" "G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" 01:30
Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! 00:54
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:52
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Daha Eski
Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! 00:31
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:14
Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! 00:11
Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! 00:11
G.Saray'da hücum hattı değişiyor! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı değişiyor! Ayrılık ve transfer... 00:10
Kartal'a Arjantinli sol bek! Kartal'a Arjantinli sol bek! 00:10