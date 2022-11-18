İki imza birden

Trabzonspor'da iç transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bordomavililer eylül ayında Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme uzatmıştı. Fırtına bu kez de 24 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen ile 23 yaşındaki 10 numara Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini yeniledi. Karadeniz devinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ömür ile Türkmen'in sözleşmelerinin mali şartları yenilenerek 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldı. YENI sözleşmeye göre Ömür'e, 2022- 23 sezonunda 20 milyon TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise Ömür'e, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış yüzde 30'dan fazla olmayacak. Türkmen'e ise 2022-23 sezonunda 9 milyon TL garanti ücret ödenecek. Türkmen'e sonraki sezonlarda ise TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olamayacak.

Trabzonspor ile 174 maça çıkan Ömür, 23 gol atarken, 27 de asist yaptı. 10 kez de A Milli Takım'ın formasını giydi.

Ömür, bu sezon Trabzon formasıyla 21 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki orta saha, 1043 dakikada 1 gol ve 1 asist üretti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordomavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti.

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor forması ile toplam 97 maça çıktı. 1 gol attı ve 5 de asist üretti.