1.5 aylık ara iyi gelecek

Süper Lig'de son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, 13 haftada 23 puan topladı ve geçtiğimiz sezonki performansının tam 10 puan gerisinde kaldı. Karadeniz devinde tek çare 1.5 aylık Dünya Kupası arası olarak görülüyor.



TRANSFERLER ETKİSİZ KALDI

Djanıny gibi şampiyonlukta önemli payı bulunan yıldızlar bu sezon yokları oynarken, büyük umutlarla yuvaya dönen Yusuf Yazıcı da sınıfta kaldı. Cornelius'un yerine alınan forvetler Gomez ve Umut beklenen etkiyi gösteremedi. Bardhi ile Gbamin de istikrarsız.

ONLAR İÇİN BİR FIRSAT

Sezon başında büyük umutlarla alınan Naci Ünüvar ile Lahtimi, Abdullah Avcı'dan bekledikleri şansı çok fazla bulamamışlardı. Dünya Kupası için lige verilen 45 günlük ara bu iki genç oyuncu için büyük fırsat olarak değerlendiriliyor.



LAHTIMI BEKLENTİSİ

Teknik adam Abdullah Avcı özellikle çok şey beklenen Lahtimi ile ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, "Lahtimi'yi oynatmak için doğru zamanı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 21 yaşındaki sağ kanadın oynamasını taraftar da istiyor.