Uğurcan’a büyük onur

Türkıye Futbol Federasyonu'nun (TFF), fair-play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği sezonun ilk Fair-Play/Adil Oyun Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, belirlenen 5 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. Törende Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 'Futbolcu Ödülü'nü aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ödülünü alan Çakır, "Çocukluğumuzdan beri kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerlerin farkında olmalıyız. Birbirimize vefamız, saygımız benim için çok önemli. Bu ödül için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim en önemli ödül olacak" ifadesini kullandı.