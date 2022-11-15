Teröre lanet olsun

Trabzonspor, Taksim'deki kalleş terör saldırısını bir kez daha lanetledi: İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısını bir kez daha şiddetle lanetlediğimizi vurgularken, şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun...
Trabzonspor, Taksim'deki kalleş terör saldırısını bir kez daha lanetledi: İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısını bir kez daha şiddetle lanetlediğimizi vurgularken, şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun...