Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajerinden transfer açıklaması!

Trabzonspor'un başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis'in transferinde yeni gelişme.
Trabzonspor'un başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis'in transferinde yeni gelişme.
Bordo mavililerin başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis için tekliflerin geldiği ifade edildi.
Fırtına'da hem mücadeleci ruhu hemde gösterdiği başarılar ile çok sevilen bir isim haline gelen Siopis'in talipleri olduğu öğrenildi.
Bordo-mavili ekibin Alanyaspor'dan renklerine bağladığı oyuncunun menajerinin yönetim ile görüştüğü iddia edildi.
61 Saat'in haberine göre, Siopis'in menajerin şu ifadeleri kullandığı söylendi:
"Siopis'i isteyen takımlar bulunuyor.
Gelecek planlamanızda yeri yoksa, devre arasında resmi teklif getirebiliriz."
Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı prta saha bu 13 karşılaşmanın 7'sinde yedek kalmıştı.
SIOPIS KİMDİR?
Siopis, 14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.
Yunan oyuncu, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı.
2019'da Aris'ten Alanyaspor'a transfer olan Siopis, Akdeniz temsilcisi ile toplamda 72 karşılaşmaya çıktı.
Siopis, bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.
Siopis, bu sezon 17 maçta görev aldı.
Öte yandan milli formayı 20 kez terletti.