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Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajerinden transfer açıklaması!

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Siopis hakkında, menajeri açıklamalarda bulundu. Siopis'in menajeri, oyuncusunun transferine dair yaptığı konuşmada, ayrılığa sıcak baktıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 14:34
Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Trabzonspor'un başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis'in transferinde yeni gelişme.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Bordo mavililerin başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis için tekliflerin geldiği ifade edildi.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Fırtına'da hem mücadeleci ruhu hemde gösterdiği başarılar ile çok sevilen bir isim haline gelen Siopis'in talipleri olduğu öğrenildi.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Bordo-mavili ekibin Alanyaspor'dan renklerine bağladığı oyuncunun menajerinin yönetim ile görüştüğü iddia edildi.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

61 Saat'in haberine göre, Siopis'in menajerin şu ifadeleri kullandığı söylendi:

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

"Siopis'i isteyen takımlar bulunuyor.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Gelecek planlamanızda yeri yoksa, devre arasında resmi teklif getirebiliriz."

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı prta saha bu 13 karşılaşmanın 7'sinde yedek kalmıştı.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

SIOPIS KİMDİR?
Siopis, 14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Yunan oyuncu, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

2019'da Aris'ten Alanyaspor'a transfer olan Siopis, Akdeniz temsilcisi ile toplamda 72 karşılaşmaya çıktı.

Siopis Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu!

Siopis, bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.

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