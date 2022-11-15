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Önemlı bır fırsatı var

Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında lider F.Bahçe’yi ağırlayacak. Yenerse zirve ile fark 3’e düşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Önemlı bır fırsatı var
Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon bir düşüş yaşasa da önemli bir avantaja sahip. O da 1.5 aylık Dünya Kupası arası. Daha önce hiçbir sezon içinde bu kadar uzun ara olmazken, Karadeniz devi söz konusu periyodu toparlanma fırsatı olarak görüyor. Üstelik Süper Lig'e geri dönüşte Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var. Fırtına, ezeli rakibini yenmesi durumunda zirve ile farkı 3'e indirecek ve tekrar yarışa iddialı şekilde ortak olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasını toparlanma fırsatı olarak görüyor.
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