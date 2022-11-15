Öncelik saygıda

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da törene katıldı. Uğurcan Çakır ve teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte sahneye çıkan bordomavili kulübün başkanı Ağaoğlu şunları söyledi: "Benim her zaman ön plana çıkarmak istediğim bir şey var. Rakibe, sahaya, oyuncuya, taraftara saygı. Her şeyin ötesinde bir sporcu kendisine saygılı olursa hangi branş olursa olsun seyredilebilir hale geliyor. Dünya yıldızı olabilirsiniz ama bir atlet olmak için fazlasına ihtiyacınız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısı.' Aslında buraya hepimiz giriyoruz. Ben Uğurcan'ı kutluyorum. Biz beraber büyüdük."