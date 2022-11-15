Haberler Trabzonspor Eren Elmalı zirvede

Eren Elmalı zirvede

Dünya Kupası arasına kadar toplam 22 resmi maç oynayan Trabzonspor'da, 4 oyuncu 21 karşılaşmada forma giydi. En çok süre alan isim bin 817 dakika ile Eren Elmalı oldu. Onu, bin 739 dakikayla sağ bek Larsen takip etti. Trezeguet ise bin 699 dakika sahada kaldı. Kaptan Uğurcan 19 maçta, bin 710 dakika görev aldı. Avcı'nın vazgeçemediği diğer isimler sırasıyla Bartra, Bakasetas ve Hugo...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Eren Elmalı zirvede
Dünya Kupası arasına kadar toplam 22 resmi maç oynayan Trabzonspor'da, 4 oyuncu 21 karşılaşmada forma giydi. En çok süre alan isim bin 817 dakika ile Eren Elmalı oldu. Onu, bin 739 dakikayla sağ bek Larsen takip etti. Trezeguet ise bin 699 dakika sahada kaldı. Kaptan Uğurcan 19 maçta, bin 710 dakika görev aldı. Avcı'nın vazgeçemediği diğer isimler sırasıyla Bartra, Bakasetas ve Hugo...
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