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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Bu sezon Trabzonspor formasıyla dikkat çekici bir performansa imza atan Anastasios Bakasetas, transferin de gözdesi konumunda... Yunan futbolcu için bordo-mavili yönetim kararını verdi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:06
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde performansıyla öne çıkan isim Yunan yıldız Anastasios Bakasetas oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Tecrübeli futbolcu bu sezon attığı gollerle ve skora katkısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Transferin gözde isimlerinden olan Anastasios Bakasetas'a hem Avrupa'dan hem de Arap yarımadasından teklifler geliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Ancak Abdullah Avcı, Yunan yıldıza gelen önerilerin kesinlikle kabul edilmemesini istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Transfermarkt piyasa değeri 11 milyon olarak güncellenen 29 yaşındaki oyuncu için yönetim de 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Bakasetas, bu sezon çıktığı toplam 20 karşılaşmada 9 gol atarken 7 de asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Profesyonel futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Sırasıyla Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionios, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

29 yaşındaki Bakasetas, 1.81 cm boyunda...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'a teklif yağıyor! Yönetim kararını verdi

Yunan futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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