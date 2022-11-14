Naci beğenildi

Ankaragücü maçında son yarım saatte forma şansı bulan Naci Ünüvar'ın performansı beğenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da karşılaşma sonunda oyuncusunu tebrik etmişti. Dünya Kupası arası sonrası Naci'nin daha fazla şans bulması bekleniyor. Naci kendisini hep hazır tutuyor.
Ankaragücü maçında son yarım saatte forma şansı bulan Naci Ünüvar'ın performansı beğenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da karşılaşma sonunda oyuncusunu tebrik etmişti. Dünya Kupası arası sonrası Naci'nin daha fazla şans bulması bekleniyor. Naci kendisini hep hazır tutuyor.