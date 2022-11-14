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Muhammet gol yemedi

Fırtına, araya kadar çıktığı 13 maçta kalesinde 16 gol gördü. Bunların tamamını Uğurcan Çakır yedi. Deneyimli eldiven 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Muhammet Taha Tepe 2 defa maça çıktı. Galatasaray derbisi 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken kalede yine Muhammet vardı. Uğurcan'ın forma giymediği karşılaşmalarda başarılı performans sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Muhammet gol yemedi
Fırtına, araya kadar çıktığı 13 maçta kalesinde 16 gol gördü. Bunların tamamını Uğurcan Çakır yedi. Deneyimli eldiven 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Muhammet Taha Tepe 2 defa maça çıktı. Galatasaray derbisi 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken kalede yine Muhammet vardı. Uğurcan'ın forma giymediği karşılaşmalarda başarılı performans sergiledi.
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