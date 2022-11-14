Muhammet gol yemedi

Fırtına, araya kadar çıktığı 13 maçta kalesinde 16 gol gördü. Bunların tamamını Uğurcan Çakır yedi. Deneyimli eldiven 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Muhammet Taha Tepe 2 defa maça çıktı. Galatasaray derbisi 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken kalede yine Muhammet vardı. Uğurcan'ın forma giymediği karşılaşmalarda başarılı performans sergiledi.
Fırtına, araya kadar çıktığı 13 maçta kalesinde 16 gol gördü. Bunların tamamını Uğurcan Çakır yedi. Deneyimli eldiven 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Muhammet Taha Tepe 2 defa maça çıktı. Galatasaray derbisi 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken kalede yine Muhammet vardı. Uğurcan'ın forma giymediği karşılaşmalarda başarılı performans sergiledi.