Haberler Trabzonspor Maxi Gomez’e teklif var

Maxi Gomez’e teklif var

İspanyol yayın organı Elgoldigital ilginç bir iddiayı ortaya attı. Haber portalına göre Maxi Gomez bu devre arasında Celta Vigo'ya dönebilir. Haberde Uruguaylı yıldızın, Trabzonspor'da beklenileni veremediği detayı da paylaşıldı. Trabzonspor tecrübeli ismi 3 milyon euro karşılığında 3+1 yıllığına kadroya katmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Maxi Gomez’e teklif var
İspanyol yayın organı Elgoldigital ilginç bir iddiayı ortaya attı. Haber portalına göre Maxi Gomez bu devre arasında Celta Vigo'ya dönebilir. Haberde Uruguaylı yıldızın, Trabzonspor'da beklenileni veremediği detayı da paylaşıldı. Trabzonspor tecrübeli ismi 3 milyon euro karşılığında 3+1 yıllığına kadroya katmıştı.
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