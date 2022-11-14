İttifak peşinde

Djaniny Semedo'ya her transfer döneminde olduğu gibi yine teklifler geliyor. Son olarak Berat Özdemir'in formasını giydiği İttifak'ın Yeşil Burun Adalı yıldızı da istediği kaydedildi. Suudi temsilcisinin kısa süre içinde Trabzonspor'a resmi teklifini ileteceği kaydedildi. Fırtına, Djaniny için kapıyı 8 milyon euro'dan açıyor.
Djaniny Semedo'ya her transfer döneminde olduğu gibi yine teklifler geliyor. Son olarak Berat Özdemir'in formasını giydiği İttifak'ın Yeşil Burun Adalı yıldızı da istediği kaydedildi. Suudi temsilcisinin kısa süre içinde Trabzonspor'a resmi teklifini ileteceği kaydedildi. Fırtına, Djaniny için kapıyı 8 milyon euro'dan açıyor.