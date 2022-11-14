Dorukhan çok üzgün

Menisküs ameliyatı bölgesinden ikinci bir operasyon geçiren Dorukhan Toköz sezonu kapatmıştı. Tecrübeli futbolcunun bir tam sezonu kaçırdığı için çok üzgün olduğu kaydedildi. Nisanda tedavi bölümü bitecek ancak çimlere ayak basması biraz daha sürecek. Teselli mesajı yağdı.
Menisküs ameliyatı bölgesinden ikinci bir operasyon geçiren Dorukhan Toköz sezonu kapatmıştı. Tecrübeli futbolcunun bir tam sezonu kaçırdığı için çok üzgün olduğu kaydedildi. Nisanda tedavi bölümü bitecek ancak çimlere ayak basması biraz daha sürecek. Teselli mesajı yağdı.