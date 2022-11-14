Haberler Trabzonspor Dorukhan çok üzgün

Dorukhan çok üzgün

Menisküs ameliyatı bölgesinden ikinci bir operasyon geçiren Dorukhan Toköz sezonu kapatmıştı. Tecrübeli futbolcunun bir tam sezonu kaçırdığı için çok üzgün olduğu kaydedildi. Nisanda tedavi bölümü bitecek ancak çimlere ayak basması biraz daha sürecek. Teselli mesajı yağdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Dorukhan çok üzgün
Menisküs ameliyatı bölgesinden ikinci bir operasyon geçiren Dorukhan Toköz sezonu kapatmıştı. Tecrübeli futbolcunun bir tam sezonu kaçırdığı için çok üzgün olduğu kaydedildi. Nisanda tedavi bölümü bitecek ancak çimlere ayak basması biraz daha sürecek. Teselli mesajı yağdı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Serdar Aziz utanmadan..."
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Emirgan'da bir mekanda eğlenip, partiye yalıda devam etti
F.Bahçe'nin serisi neden bitti? İşte o 4 madde
Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Makedon orta saha! Kontratı bitiyor
Başsağlığı diledi
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
POMEM başvuru tarihleri, şartları ve ücreti nedir?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:40
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:39
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:38
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:37
Daha Eski
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! 23:52
F.Bahçe'ye Macar yıldız! F.Bahçe'ye Macar yıldız! 23:52
Konyaspor Kayseri'de galip! Konyaspor Kayseri'de galip! 23:52
İstanbul'da 3 puan Hatay'ın! İstanbul'da 3 puan Hatay'ın! 23:51
Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! 23:51
Okan Buruk son 17 yılın en iyisi! Okan Buruk son 17 yılın en iyisi! 23:51