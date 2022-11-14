Bröndby Larsen’i istiyor

Sezon başında takıma katılan Jens Stryger Larsen beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Danimarkalı futbolcunun performansı son haftalarda düşmüştü. Devrede yolların ayrılması gündemde. Alt yapısından yetiştiği Bröndby, 31 yaşındaki sağ beki istiyor. Kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
Sezon başında takıma katılan Jens Stryger Larsen beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Danimarkalı futbolcunun performansı son haftalarda düşmüştü. Devrede yolların ayrılması gündemde. Alt yapısından yetiştiği Bröndby, 31 yaşındaki sağ beki istiyor. Kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.