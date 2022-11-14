Haberler Trabzonspor Bröndby Larsen’i istiyor

Bröndby Larsen’i istiyor

Sezon başında takıma katılan Jens Stryger Larsen beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Danimarkalı futbolcunun performansı son haftalarda düşmüştü. Devrede yolların ayrılması gündemde. Alt yapısından yetiştiği Bröndby, 31 yaşındaki sağ beki istiyor. Kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Bröndby Larsen’i istiyor
Sezon başında takıma katılan Jens Stryger Larsen beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Danimarkalı futbolcunun performansı son haftalarda düşmüştü. Devrede yolların ayrılması gündemde. Alt yapısından yetiştiği Bröndby, 31 yaşındaki sağ beki istiyor. Kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
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