Haberler Trabzonspor Bakasetas’a izin yok

Bakasetas’a izin yok

Transferin gözde isimlerinden olan Anastasios Bakasetas'a hem Avrupa'dan hem de Arap yarımadasından teklifler geliyor. Ancak Abdullah Avcı, Yunan yıldıza gelen önerilerin kesinlikle kabul edilmemesini istedi. Transfermarkt piyasa değeri 11 milyon olarak güncellenen 29 yaşındaki oyuncu için yönetim de 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Bakasetas’a izin yok
Transferin gözde isimlerinden olan Anastasios Bakasetas'a hem Avrupa'dan hem de Arap yarımadasından teklifler geliyor. Ancak Abdullah Avcı, Yunan yıldıza gelen önerilerin kesinlikle kabul edilmemesini istedi. Transfermarkt piyasa değeri 11 milyon olarak güncellenen 29 yaşındaki oyuncu için yönetim de 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.
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