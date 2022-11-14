6 maç 7 attı 4 yedi

Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı 6 mücadelede rakip ağları 7 defa sarsma başarısını gösterdi. Kalesinde ise sadece 4 gole izin verdi. 6 iç saha maçının 4'ünde kalesinde gol görmedi. 2 mücadelede ise bordo-mavili ekip de rakip ağları sarsmayı başaramadı.
Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı 6 mücadelede rakip ağları 7 defa sarsma başarısını gösterdi. Kalesinde ise sadece 4 gole izin verdi. 6 iç saha maçının 4'ünde kalesinde gol görmedi. 2 mücadelede ise bordo-mavili ekip de rakip ağları sarsmayı başaramadı.