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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transferdeki hareketlilik hızlanmış durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bordo-mavililerde gözler transfere çevrildi. Avcı, "Kontenjan boşaltmamız lazım. Bu durumda doğru isimlere yönelerek kadromuzu güçlendirebiliriz. Çok fazla transfere ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözü transferde.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Bu talebini yönetime ileten deneyimli çalıştırıcının, "Kontenjan boşaltmamız lazım.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Bu durumda doğru isimlere yönelerek kadromuzu güçlendirebiliriz.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Çok fazla transfere ihtiyacımız yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Kadro derinliği anlamında elimiz rahatlamalı" ifadelerini kullandığı dile getirildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan usta, nokta atışı takviyelerle yeniden zirve yarışında iddialı bir duruma gelebileceklerini kaydettiği belirtiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

TEKLİFLER GELEBİLİR

Karadeniz devinin 13 lisanslı yabancı oyuncusu var.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Sağ bek Peres'in forma giyebilmesi için bile kontenjanda yer açılması gerek.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Djaniny, bu sezon 18 maçta gol ve asist üretemedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Hücum oyuncusuyla birkaç Arap takımının ilgilendiği belirtiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Yine Jens Stryger Larsen'i ülkesi Danimarka'dan birkaç kulübün izlediği öne sürülüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Yönetim, tekliflere göre hareket edebilir.

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