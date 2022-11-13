TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı devre arasında transfer istedi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.
Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözü transferde.
Bu talebini yönetime ileten deneyimli çalıştırıcının, "Kontenjan boşaltmamız lazım.
Bu durumda doğru isimlere yönelerek kadromuzu güçlendirebiliriz.
Çok fazla transfere ihtiyacımız yok.
Kadro derinliği anlamında elimiz rahatlamalı" ifadelerini kullandığı dile getirildi.
Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan usta, nokta atışı takviyelerle yeniden zirve yarışında iddialı bir duruma gelebileceklerini kaydettiği belirtiliyor.
TEKLİFLER GELEBİLİR
Karadeniz devinin 13 lisanslı yabancı oyuncusu var.
Djaniny, bu sezon 18 maçta gol ve asist üretemedi.
Hücum oyuncusuyla birkaç Arap takımının ilgilendiği belirtiliyor.
Yine Jens Stryger Larsen'i ülkesi Danimarka'dan birkaç kulübün izlediği öne sürülüyor.
Yönetim, tekliflere göre hareket edebilir.