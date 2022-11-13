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Dünya Kupası uğurlaması

Fırtına, Dünya Kupası'na gidecek Jens Stryger Larsen (Danimarka) ve Maxi Gomez (Uruguay) için uğurlama töreni düzenledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları iki oyuncuya başarılar dilediler. Dünya Kupası'nda bol bol süre almalarını istediler. Larsen ve Gomez de teşekkür etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Dünya Kupası uğurlaması
Fırtına, Dünya Kupası'na gidecek Jens Stryger Larsen (Danimarka) ve Maxi Gomez (Uruguay) için uğurlama töreni düzenledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları iki oyuncuya başarılar dilediler. Dünya Kupası'nda bol bol süre almalarını istediler. Larsen ve Gomez de teşekkür etti.
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