Dorukhan’dan kötü haber

Bordo-mavili takımın jokeri Dorukhan Toköz beklenilen iyileşmeyi sergileyemedi. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin deplasmanda oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma ve menisküs yırtığı meydana gelmişti. 3 Eylül'de menisküs ameliyatı olan ve 6 ay içerisinde dönmesi beklenen tecrübeli oyuncudan kötü haber geldi. Şubat ayında geri dönmesi planlanan Dorukhan'ın operasyon bölgesi enfeksiyon kaptı. Bir kez daha bıçak altına yatar orta sahanın dönüşü nisan ayı olarak güncellendi. Bu sezon forma giymesi beklenmiyor.