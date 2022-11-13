Beraberliklerin takımı oldu

Trabzonspor çıktığı 13 haftada 5 defa berabere kaldı. Ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri olan bordo-mavililer son 5 haftanın 4'ünde eşitliği bozamadı. Avcı farkı oyun formasyonları deneyip farklı futbolcuları sahaya sürse de kötü skorları değiştiremedi.
Trabzonsporçıktığı 13 haftada 5 defa berabere kaldı. Ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri olan bordo-mavililer son 5 haftanın 4'ünde eşitliği bozamadı. Avcı farkı oyun formasyonları deneyip farklı futbolcuları sahaya sürse de kötü skorları değiştiremedi.