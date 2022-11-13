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Beraberliklerin takımı oldu

Trabzonspor çıktığı 13 haftada 5 defa berabere kaldı. Ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri olan bordo-mavililer son 5 haftanın 4'ünde eşitliği bozamadı. Avcı farkı oyun formasyonları deneyip farklı futbolcuları sahaya sürse de kötü skorları değiştiremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Beraberliklerin takımı oldu
Trabzonspor çıktığı 13 haftada 5 defa berabere kaldı. Ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri olan bordo-mavililer son 5 haftanın 4'ünde eşitliği bozamadı. Avcı farkı oyun formasyonları deneyip farklı futbolcuları sahaya sürse de kötü skorları değiştiremedi.
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