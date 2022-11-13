10 puan geride

Trabzonspor, şampiyonlukla tamamladığı sezonda 13 haftada 33 puan toplamayı başarmıştı. 27 gol atmış, 11 gol yemişti. Bordo-mavililer bu sezon aynı sayıda maçta 23 puan alabildi. 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rakip ağları 19 defa sarsarken, kalesinde ise 13 gol gördü.
Trabzonspor,şampiyonlukla tamamladığısezonda13 haftada 33 puantoplamayı başarmıştı.27 gol atmış, 11 golyemişti. Bordo-mavililerbu sezon aynı sayıdamaçta 23 puanalabildi. 6 galibiyet,5 beraberlik, 2 yenilgialdı. Rakip ağları19 defa sarsarken,kalesinde ise 13gol gördü.