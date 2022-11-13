Haberler Trabzonspor 10 puan geride

10 puan geride

Trabzonspor, şampiyonlukla tamamladığı sezonda 13 haftada 33 puan toplamayı başarmıştı. 27 gol atmış, 11 gol yemişti. Bordo-mavililer bu sezon aynı sayıda maçta 23 puan alabildi. 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rakip ağları 19 defa sarsarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
10 puan geride
Trabzonspor, şampiyonlukla tamamladığı sezonda 13 haftada 33 puan toplamayı başarmıştı. 27 gol atmış, 11 gol yemişti. Bordo-mavililer bu sezon aynı sayıda maçta 23 puan alabildi. 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rakip ağları 19 defa sarsarken, kalesinde ise 13 gol gördü.
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