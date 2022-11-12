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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken Ankaragücü lehine verilen penaltıyı yorumladı. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 09:58
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK

Restoran mutfağına bir geceliğine davet ettiğin şef, çantasından deriye sarılmış iki bıçak çıkarır; biri fileto, diğeri kesme bıçağı. Onlar olmadan hiçbir mutfağa girmez.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Trezeguet fileto, Bakasetas kesme bıçağıydı şef Abdullah Avcı'nın... Ankara valizinde yoktular.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

"Fenerbahçe maçında garanti forma giymek için bu maçta sarı kart cezalısı durumuna düşmüşlerdi" cümlesinin Başkent'te Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimine bağlanabileceğini bile bile üstelik...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Kağıt üzerinde forvet arkasında olabilir ama Yusuf, Lille günlerinde Burak ile oynadığı gibi Maxi ile çift santrfor başladı oyuna.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Fransız ekibinin onları besleyen Ikone ve Bamba gibi kanat oyuncuları vardı, Trabzonspor'da ise Trezeguet'nin yokluğunda Bardhi ve yine sağ kanada genişlik katmak yerine orta saha derinine gelen Abdülkadir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

İlk yarıda bu kadro, sezon ortalamasının altında hücum üretti, bu şaşırtıcı değildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Abdullah Avcı'nın Maxi Gomez'de bu kadar ısrarcı olmasını anlayabilmek mümkün değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Yusuf ve Abdülkadir'in haklı olarak kenara geldiği oyunda sağ kanada Djaniny, sola Naci'yi alıp Bardhi'yi forvet arkasına çektiğinde doğru oyunu da bulmuşlar, Ankaragücü orta sahası oyundan düşmeye başlamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Ankaragücü-Trabzonspor maçı yorumu!

Golü bulup, doğru ama saçma bir kuralın getirdiği penaltıyla tabela 1-1'e geldiğinde Avcı gemileri yakmış, Hamsik ve Gbamin kenara gelmiş, Siopis ve Umut ile takımı geçen hafta derbinin sonundaki Beşiktaş gibi 4-2-4'e dönmüştü.

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