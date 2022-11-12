Maç sonrası 8 gün izin

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası nedeniyle oyuncularına Ankaragücü maçının ardından izin verdi. 8 gün izin yapacak bordo-mavili takım, 21 Kasım tarihinde Trabzon'da bir araya gelecek ve hazırlıklarına başlayacak. Fırtına Dünya Kupası'nın ardından F.Bahçe'yi konuk edecek.
TeknikDirektör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası nedeniyle oyuncularına Ankaragücü maçının ardından izin verdi. 8 gün izin yapacak bordo-mavili takım, 21 Kasım tarihinde Trabzon'da bir araya gelecek ve hazırlıklarına başlayacak. Fırtına Dünya Kupası'nın ardından F.Bahçe'yi konuk edecek.