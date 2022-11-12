İyi değildik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşısında galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyamadıklarını söyledi. İlk yarıda hücumda etkili olamadıklarının altını çizen Avcı, "Maça dengeli başladık. Rakibin de sahasında etkili bir futbol oynadığını bildiğimiz için hafta boyunca çok çeşitli opsiyonları çalışmıştık. Ancak tempo olarak çok zayıf bir ilk yarı geçirdik. Özellikle hücumda bir türlü çoğalamadık ve atak üstünlüğünü ele geçiremedik. Koca bir ilk yarı bizim için boş geçti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ZEMİN ENGEL OLDU

Abdullah Avcı, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna hareket getirdiklerini vurgularken, "İkinci yarıda hücum noktasında yaptığımız dokunuşlarla hareketlendik. Çok güzel bir dakikada golü de bulduk ancak bu sevincimiz çok kısa sürdü ve skoru koruyamadık. Savunmada adam paylaşımından kaynaklı hatayla penaltı verdik. Maçtan önce konuştuğumuz gibi zemin de topa sahip olma noktasında bize izin vermedi. Sahada 3 puanı hak eden bir oyun yoktu. Kupa arasında çok şeyi değiştireceğiz" diye konuştu