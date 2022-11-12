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Hugo devrede çıktı

Fırtına'da savunmanın sigortası olan Vitor Hugo, Ankaragücü karşısında beklenen performansından uzaktaydı. İlk yarıda attığı bir hatalı geri pas sonrası önemli bir atağa sebebiyet veren Brezilyalı savunmacı, 46'da ise oyundan çıktı. Abdullah Avcı, Hugo'nun yerine savunmaya Denswil'i aldı. Hollandalı savunmacı özellikle son anlarda kritik hamlelere imzasını attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Hugo devrede çıktı
Fırtına'da savunmanın sigortası olan Vitor Hugo, Ankaragücü karşısında beklenen performansından uzaktaydı. İlk yarıda attığı bir hatalı geri pas sonrası önemli bir atağa sebebiyet veren Brezilyalı savunmacı, 46'da ise oyundan çıktı. Abdullah Avcı, Hugo'nun yerine savunmaya Denswil'i aldı. Hollandalı savunmacı özellikle son anlarda kritik hamlelere imzasını attı.
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