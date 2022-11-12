Hugo devrede çıktı

Fırtına'da savunmanın sigortası olan Vitor Hugo, Ankaragücü karşısında beklenen performansından uzaktaydı. İlk yarıda attığı bir hatalı geri pas sonrası önemli bir atağa sebebiyet veren Brezilyalı savunmacı, 46'da ise oyundan çıktı. Abdullah Avcı, Hugo'nun yerine savunmaya Denswil'i aldı. Hollandalı savunmacı özellikle son anlarda kritik hamlelere imzasını attı.
Fırtına'dasavunmanın sigortası olan Vitor Hugo, Ankaragücü karşısında beklenen performansından uzaktaydı. İlk yarıda attığı bir hatalı geri pas sonrası önemli bir atağa sebebiyet veren Brezilyalı savunmacı, 46'da ise oyundan çıktı. Abdullah Avcı, Hugo'nun yerine savunmaya Denswil'i aldı. Hollandalı savunmacı özellikle son anlarda kritik hamlelere imzasını attı.